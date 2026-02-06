HBO зніме серіал за грою Baldur's Gate 3 — шоуранером стане творець «Чорнобиля» і «Останніх з нас»

HBO запускає серіал Baldur’s Gate, заснований на хітовій RPG Baldur’s Gate 3 від Larian Studios. Шоу створює та очолює Крейг Мейзін — автор серіалів «Чорнобиль» і «Останні з нас». Він виступить сценаристом, шоуранером і виконавчим продюсером проєкту, повідомляє Deadline.

На відміну від «Останніх з нас», новий серіал не переказуватиме сюжет гри, а стане її прямим продовженням. Події розгортатимуться одразу після фіналу Baldur’s Gate 3 й покажуть наслідки рішень, що приймали гравці у грі. У центрі історії будуть як нові персонажі, так і знайомі герої гри.

EXCLUSIVE: Craig Mazin, co-creator of arguably the most acclaimed TV adaptation of a video game to date, HBO’s ‘The Last Of Us,’ will be taking on another hugely popular and acclaimed game title next, Larian Studios’ ‘Baldur’s Gate 3,’ which is set in the world of ‘Dungeons &… pic.twitter.com/a39Ta4Rl5c — Deadline (@DEADLINE) February 5, 2026

Мейзін — давній фанат Dungeons & Dragons і Baldur’s Gate. Він провів у грі близько тисячі годин і пройшов її на найвищому рівні складності. За його словами, серіал дає можливість продовжити історію, створену Larian і Wizards of the Coast, з повагою до оригіналу, але без жорстких сюжетних обмежень. Мейзін також планує запросити акторів озвучення з гри до участі в серіалі.

Baldur’s Gate 3, що вийшла у 2023 році, стала однією з найуспішніших ігор в історії жанру. В неї зіграли понад 15 мільйонів гравців, проєкт отримав десятки нагород і був визнаний найкращою грою 2023 року.