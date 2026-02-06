Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

HBO зніме серіал за грою Baldur's Gate 3 — шоуранером стане творець «Чорнобиля» і «Останніх з нас»

Іван Назаренко 06 лютого 2026
HBO запускає серіал Baldur’s Gate, заснований на хітовій RPG Baldur’s Gate 3 від Larian Studios. Шоу створює та очолює Крейг Мейзін — автор серіалів «Чорнобиль» і «Останні з нас». Він виступить сценаристом, шоуранером і виконавчим продюсером проєкту, повідомляє Deadline.

На відміну від «Останніх з нас», новий серіал не переказуватиме сюжет гри, а стане її прямим продовженням. Події розгортатимуться одразу після фіналу Baldur’s Gate 3 й покажуть наслідки рішень, що приймали гравці у грі. У центрі історії будуть як нові персонажі, так і знайомі герої гри.

Мейзін — давній фанат Dungeons & Dragons і Baldur’s Gate. Він провів у грі близько тисячі годин і пройшов її на найвищому рівні складності. За його словами, серіал дає можливість продовжити історію, створену Larian і Wizards of the Coast, з повагою до оригіналу, але без жорстких сюжетних обмежень. Мейзін також планує запросити акторів озвучення з гри до участі в серіалі.

Baldur’s Gate 3, що вийшла у 2023 році, стала однією з найуспішніших ігор в історії жанру. В неї зіграли понад 15 мільйонів гравців, проєкт отримав десятки нагород і був визнаний найкращою грою 2023 року.

Зображення: Larian Studios
