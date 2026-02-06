У Запоріжжі росіяни поцілили у собачий притулок — є постраждалі тварини

Російські війська атакували Запоріжжя — під удар потрапив собачий притулок «Дай лапу, друже». Про це повідомила секретар міськради та виконувачка обов'язків мера міста Регіна Харченко.

За її словами, внаслідок обстрілу постраждали тварини — собак терміново доправляють до ветеринарних клінік для надання допомоги.

У притулку «Дай лапу, друже» уточнили: в результаті атаки загинуло 13 тварин, ще 7 постраждали, зруйновані вольєри, частина собак втекла після вибуху. За словами Харченко, люди вже зібрали на допомогу притулку понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі триває пошук уцілілих і ліквідація наслідків удару.