Під час пограбування Лувру було пошкоджено корону французької імператриці — її можна відновити

Корону французької імператриці Євгенії, пошкоджену під час пограбування Лувру минулої осені, можна повністю відновити. Про це заявили в музеї, оприлюднивши перші фото артефакту після крадіжки, пише BBC.

Під час втечі злодії впустили корону, через що вона зазнала серйозних деформацій. Попри це, реліквія залишилася майже неушкодженою. З неї зник лише один із восьми золотих орлів, тоді як усі 56 смарагдів і 1344 з 1354 діамантів збереглися.

У Луврі зазначили, що корону XIX століття вдасться повернути до первісного вигляду без реконструкції, лише шляхом реставрації. Процес контролюватиме спеціальний комітет під керівництвом президентки музею Лоранс де Кар.

Empress's crown dropped in Louvre heist to be fully restored.



The thieves who robbed the Louvre last October made off with an estimated 88 million euros ($104 million) in jewels, but dropped empress Eugenie's diamond- and emerald-studded crown as they escaped… pic.twitter.com/PsPQZQed0k — AFP News Agency (@AFP) February 5, 2026

Пограбування сталося 19 жовтня, злочинці за допомогою механічного підйомника дісталися Галереї Аполлона, проникли всередину через вікно, погрожували охоронцям і за менш ніж чотири хвилини винесли коштовності на суму близько €88 мільйонів.

Чотирьох підозрюваних уже заарештовано, однак організатора нападу досі не встановили. Інші викрадені прикраси, зокрема діадема, намиста, сережки та брошки імператриці, залишаються зниклими.