Лоренс Фішберн зіграє в новому фільмі Майка Фленегана «Екзорцист»

Лоренс Фішберн приєднався до касту нового фільму «Екзорцист» Майка Фленегана. Цей проєкт режисер готує як перезапуск франшизи, не пов’язаний з фільмом «Екзорцист: Вірянин» 2023 року.

Разом із Фішберном у стрічці зіграють Чиветель Еджіофор, Скарлетт Йоганссон і Даян Лейн — усі чотири номінанти на «Оскар». Також у фільмі з’явиться Джейкобі Джуп, відомий за роллю в екранізації «Гамнета».

Деталі сюжету тримають у таємниці, але відомо, що зйомки проходитимуть у Нью-Йорку, а прем’єра запланована на 12 березня 2027 року.

Фленеган раніше заявляв, що розглядає «Екзорциста» як можливість зняти найстрашніший фільм у своїй кар’єрі.