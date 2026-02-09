Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

ШІ-аналіз показав, що дві картини художника Яна ван Ейка з музеїв у США та Італії можуть бути підробками

Іван Назаренко 09 лютого 2026
Дві майже ідентичні картини художника Яна ван Ейка з музеїв у США та Італії можуть бути підробками. Такого висновку дійшли дослідники після аналізу полотен «Святий Франциск Ассизький отримує стигмати», які зберігаються у Філадельфійському музеї мистецтв і Королівських музеях Турина, пише The Guardian.

Обидві роботи вважаються одними з небагатьох збережених творів ван Ейка — художника XV століття, якого називають одним із найвпливовіших майстрів західного мистецтва та першопрохідцем олійного живопису. Проте методом аналізу на жодній з картин не змогли знайти характерних мазків ван Ейка.

Дослідження провела швейцарська компанія Art Recognition, яка використовує штучний інтелект для аналізу авторства. За результатами тестів філадельфійська версія картини отримала показник «91% негативний», а туринська — «86% негативний», тобто з високою ймовірністю не написані рукою ван Ейка.

Один із провідних дослідників творчості художника, директор музею Суермондт-Людвіг у Ахені Тілль-Гольгер Борхерт вважає, що картини могли бути створені в майстерні ван Ейка, але не обов’язково ним особисто.

Генеральна директорка Art Recognition Каріна Попович зізналася, що очікувала іншого сценарію — якщо неавтентичною виявиться одна робота, то друга, ймовірно, підтвердить авторство ван Ейка.

Мистецтвознавці зазначають, що стан картин і пізні реставрації могли вплинути на результати аналізу. Водночас історик мистецтва Ноа Чарні вважає, що такі висновки можуть означати існування втраченого оригіналу, значно ближчого до авторського стилю ван Ейка, ніж обидві збережені версії.

Чарні також нагадав, що робота з майстерні художника не обов’язково означає, що сам митець власноруч писав кожну деталь полотна — це радше пізніший міф про «самотнього генія».

