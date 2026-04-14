Китайський гуманоїдний робот розігнався до швидкості олімпійського рекордсмена

Китайська компанія Unitree Robotics показала відео, на якому її гуманоїдний робот H1 розвиває швидкість до 10 метрів за секунду. У компанії заявили, що робот знову побив світовий рекорд, пише Global Times.

H1 тестували на легкоатлетичному треку. Коли робот пробіг повз пристрій для вимірювання швидкості, на екрані з’явився показник 10,1 метра за секунду. Водночас у супровідному тексті зазначили, що вимірювальне обладнання може мати похибку.

У відео також показали параметри робота: сумарна довжина стегна й гомілки становить 80 сантиметрів, а вага — близько 62 кілограмів. У компанії зазначили, що це параметри, співмірні із середньостатистичною людиною.

Швидкість близько 10 метрів за секунду вже наближається до світового рекорду в чоловічому бігу на 100 метрів, який Усейн Болт встановив у 2009 році. Тоді ямайський спринтер подолав дистанцію за 9,58 секунди, а його середня швидкість становила приблизно 10,44 метра за секунду.

Генеральний директор Unitree Robotics Ван Сінсін раніше заявив на Ябулійському форумі підприємців 2026 року, що гуманоїдні роботи можуть подолати бар’єр у 10 секунд на дистанції 100 метрів уже до середини 2026 року, тобто перевершити результат Болта.

Біг залишається одним із головних тестів для китайських виробників гуманоїдних роботів. Під час Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів 2025 року робот Tien Kung Ultra переміг у забігу на 100 метрів із результатом 21,50 секунди, випередивши H1 від Unitree, яких виставили дві інші команди.

Крім того, китайська компанія MirrorMe у лютому 2026 року представила нового повнорозмірного гуманоїдного робота Bolt. За даними компанії, при зрості 175 сантиметрів і вазі 75 кілограмів він також може розвивати максимальну швидкість бігу до 10 метрів за секунду.

Уже 19 квітня має відбутися другий півмарафон серед гуманоїдних роботів. Аналітики вважають, що цього року на трасі можуть одночасно змагатися кілька роботів, що зробить забіг більш видовищним.