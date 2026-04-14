Іван Назаренко 14 квітня 2026
У Норвегії зафіксували рідкісну ремісію ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин

У Норвегії зафіксували рідкісний випадок тривалої ремісії ВІЛ. Так званий пацієнт з Осло після трансплантації стовбурових клітин не має ознак активного вірусу вже кілька років, пише Science Alert.

63-річний чоловік отримав пересадку кісткового мозку від свого брата під час лікування рідкісного онкологічного захворювання крові. Виявилося, що донор має мутацію, яка блокує рецептор, через який ВІЛ зазвичай проникає в клітини імунної системи.

Після трансплантації нові клітини поступово замінили імунну систему пацієнта. Через два роки він припинив приймати антиретровірусні препарати, а ще через кілька років лікарі не зафіксували відкату вірусу — тобто він не повернувся, що зазвичай трапляється після відміни лікування.

Дослідники відзначають, що в організмі залишилися лише фрагменти вірусу, які не здатні до відтворення. Особливо важливо, що слідів активного ВІЛ не виявили навіть у кишківнику, саме там вірус зазвичай ховається і може знову активізуватися.

Попри оптимістичні результати, такий метод не розглядають як масове лікування. Пересадка кісткового мозку — це складна і ризикована процедура, яку застосовують лише у критичних випадках, наприклад при раку. За статистикою, до 10-20% пацієнтів можуть не пережити її через ускладнення.

У цьому випадку пацієнт теж переніс серйозне відторгнення трансплантату. Однак цей імунний конфлікт, разом із новими клітинами, міг допомогти практично повністю знищити вірус.

Подібні випадки дають дослідникам важливі підказки. Зараз вчені намагаються зрозуміти, які саме фактори можуть привести до повного подолання ВІЛ у майбутньому.

Фото: NIH Image Gallery / Wikimedia Commons
Китайський гуманоїдний робот розігнався до швидкості олімпійського рекордсмена Попри заборону, понад 60 % дітей в Австралії досі мають доступ до соцмереж Керівник Королівського театру подякував Тімоті Шаламе за зростання продажів квитків У Тернополі хочуть запровадити обов’язковий дизайн-код для історичної частини міста
Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026 П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026

