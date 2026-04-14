Попри заборону, понад 60 % дітей в Австралії досі мають доступ до соцмереж

В Австралії понад 60 % неповнолітніх досі користуються соцмережами, попри заборону, запроваджену чотири місяці тому. Про це свідчать результати нового дослідження, пише Sky News.

Йдеться про перше велике дослідження такого типу після набуття обмеженнями чинності. Воно показало, що підлітки віком від 12 до 15 років і далі користуються платформами, на які поширюється заборона.

За даними дослідників, троє з п’яти дітей, які мали акаунти в TikTok, Instagram і YouTube до грудня, досі мають доступ принаймні до одного з них. Зокрема, доступ зберегли 53 % дитячих користувачів TikTok, 53 % користувачів YouTube і 52 % користувачів Instagram.

Дослідження проводили онлайн з 12 до 31 березня. Його замовили Molly Rose Foundation та YouthInsight, яка має доступ до найбільшої в Австралії онлайн-панелі молоді.

Дві третини дітей, які продовжили користуватися YouTube, а також 61 % користувачів Snapchat і 60 % користувачів Instagram та TikTok заявили, що платформи не вжили жодних дій, аби видалити або деактивувати їхні акаунти після запровадження обмежень.

Половина дітей, які користувалися обмеженими платформами до набуття забороною чинності, кажуть, що вона ніяк не вплинула на їхню онлайн-безпеку. Водночас кожна сьома дитина заявила, що через нові правила почувається менш захищеною.

Попри це, частина батьків в Австралії оцінила наслідки заборони позитивно. За даними опитування YouGov у березні, 61 % батьків дітей віком до 16 років помітили від двох до чотирьох позитивних змін у поведінці після запровадження обмежень. Серед них більше живого спілкування, кращі стосунки між батьками й дітьми, а також більша залученість дітей у взаємодії з іншими.

Водночас двоє з п’яти батьків помітили від двох до чотирьох негативних наслідків. Серед них зростання цифрової нерівності, перехід дітей на альтернативні або менш регульовані платформи, а також зменшення соціальних контактів.

Австралійське законодавство покладає на технологічні компанії юридичний обов’язок не допускати масового користування платформами особами до 16 років. У разі порушення їм загрожують штрафи до $49,5 мільйона.