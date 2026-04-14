Іван Назаренко 14 квітня 2026
Керівник Королівського театру подякував Тімоті Шаламе за зростання продажів квитків

Керівник Королівського театру у Ковент-Гардені Алекс Бірд заявив, що висловлювання актора Тімоті Шаламе несподівано допомогли збільшити продаж квитків, пише BBC.

Йдеться про коментар Шаламе, який він зробив під час розмови з Метью Макконагі. Тоді актор заявив, що не хотів би працювати у сфері балету чи опери, оскільки, за його словами, «ніхто вже цим не цікавиться».

Слова актора викликали негативну реакцію з боку театральної спільноти, однак Королівський театр просто запропонував аудиторії подивитися на їхню діяльність.

Публікація зібрала близько 2,5 мільйона переглядів і понад 500 тисяч поширень в Instagram. Бірд окремо підкреслив, що найбільшу частку аудиторії нині становлять глядачі віком від 20 до 30 років, що суперечить тезі про втрату інтересу до класичного мистецтва: «Продажі квитків одразу ж зросли. Тож, за здоров’я Тіммі!», — додав Бірд.

Інші театри не залишились осторонь, наприклад, опера Сіетлу запустила акцію зі знижками на виставу «Кармен», запропонувавши промокод «TIMOTHEE». Адміністрація театру пожартувала, що сам Шаламе теж може скористатися знижкою.

Фото: Harald Krichel / Wikimedia Commons
