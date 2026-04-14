Керівник Королівського театру подякував Тімоті Шаламе за зростання продажів квитків

Керівник Королівського театру у Ковент-Гардені Алекс Бірд заявив, що висловлювання актора Тімоті Шаламе несподівано допомогли збільшити продаж квитків, пише BBC.

Йдеться про коментар Шаламе, який він зробив під час розмови з Метью Макконагі. Тоді актор заявив, що не хотів би працювати у сфері балету чи опери, оскільки, за його словами, «ніхто вже цим не цікавиться».

Слова актора викликали негативну реакцію з боку театральної спільноти, однак Королівський театр просто запропонував аудиторії подивитися на їхню діяльність.

Публікація зібрала близько 2,5 мільйона переглядів і понад 500 тисяч поширень в Instagram. Бірд окремо підкреслив, що найбільшу частку аудиторії нині становлять глядачі віком від 20 до 30 років, що суперечить тезі про втрату інтересу до класичного мистецтва: «Продажі квитків одразу ж зросли. Тож, за здоров’я Тіммі!», — додав Бірд.

Інші театри не залишились осторонь, наприклад, опера Сіетлу запустила акцію зі знижками на виставу «Кармен», запропонувавши промокод «TIMOTHEE». Адміністрація театру пожартувала, що сам Шаламе теж може скористатися знижкою.