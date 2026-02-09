Помер фронтмен рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд — автор хіта Kryptonite

Помер фронтмен і автор пісень американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд. Музикант пішов із життя у віці 47 років після боротьби з раком, повідомляє BBC.

3 Doors Down стали одними з головних представників мейнстримного року початку 2000-х завдяки хітам Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone та Loser. Арнольд був голосом і творчим ядром гурту з моменту його заснування в середині 1990-х у штаті Міссісіпі.

Про свою хворобу музикант розповів у травні 2025 року. Йому діагностували світлоклітинну ниркову карциному четвертої стадії, яка дала метастази в легені. Тоді Арнольд зізнавався, що не боїться діагнозу, але шкодує, що гурту довелося скасувати запланований тур.

У 3 Doors Down наголосили, що Арнольд був не лише фронтменом, а й одним із засновників гурту, вокалістом та оригінальним барабанщиком. Він допоміг сформувати звучання колективу, поєднавши постгранж із емоційною, прямолінійною лірикою, яка відгукувалася мільйонам слухачів.

Проривний хіт Kryptonite Арнольд написав у 15 років під час уроку математики. Дебютний альбом The Better Life став одним із найуспішніших релізів 2000 року в США, а сам гурт упродовж 2000–2010-х років постійно звучав на радіостанціях та отримав три премії Billboard Music Awards.