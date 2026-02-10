Модний бренд Lacoste відкрив своє перше постійне кафе у Парижі

Lacoste відкрив у Парижі свій перший постійний гастрономічний заклад Café Lacoste. Кафе запрацювало поруч із флагманським магазином бренду на Avenue Franklin D. Roosevelt, пише Hypebeast.
Café Lacoste розраховане на 65 гостей і займає близько 100 квадратних метрів. Інтер’єр витриманий у фірмовій естетиці бренду. У просторі також працює концепт-стор, де продають брендовану порцеляну та речі Lacoste.
@Lacoste ouvre son premier café à Paris et ne se contente pas d’un simple concept food. Pensé comme une extension naturelle de son univers, le lieu mêle héritage, design et culture avec sobriété.— Sport & Style (@sportetstyle) February 10, 2026
Une nouvelle façon pour la marque d’inscrire son ADN dans le quotidien, sans effet… pic.twitter.com/z8UwTQTu1K
За кухню відповідає шеф-кухар Тьєррі Палудетто. У меню — осучаснені французькі страви, зокрема клубні сендвічі, сезонні салати та фірмові десерти Iconic Polo. Асортимент напоїв містить спешелті-каву, авторські лате з нестандартними смаками та кілька фірмових позицій, серед яких безалкогольний напій L’Eau de Croco з кокосової води, матчі й імбиру. Також у карті є коктейль Le Chose, створений Рене Лакостом 1967 року.