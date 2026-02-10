Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Модний бренд Lacoste відкрив своє перше постійне кафе у Парижі

Іван Назаренко 10 лютого 2026
Lacoste відкрив у Парижі свій перший постійний гастрономічний заклад Café Lacoste. Кафе запрацювало поруч із флагманським магазином бренду на Avenue Franklin D. Roosevelt, пише Hypebeast.

Café Lacoste розраховане на 65 гостей і займає близько 100 квадратних метрів. Інтер’єр витриманий у фірмовій естетиці бренду. У просторі також працює концепт-стор, де продають брендовану порцеляну та речі Lacoste.

За кухню відповідає шеф-кухар Тьєррі Палудетто. У меню — осучаснені французькі страви, зокрема клубні сендвічі, сезонні салати та фірмові десерти Iconic Polo. Асортимент напоїв містить спешелті-каву, авторські лате з нестандартними смаками та кілька фірмових позицій, серед яких безалкогольний напій L’Eau de Croco з кокосової води, матчі й імбиру. Також у карті є коктейль Le Chose, створений Рене Лакостом 1967 року.

