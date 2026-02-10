Модний бренд Lacoste відкрив своє перше постійне кафе у Парижі

Lacoste відкрив у Парижі свій перший постійний гастрономічний заклад Café Lacoste. Кафе запрацювало поруч із флагманським магазином бренду на Avenue Franklin D. Roosevelt, пише Hypebeast.

Café Lacoste розраховане на 65 гостей і займає близько 100 квадратних метрів. Інтер’єр витриманий у фірмовій естетиці бренду. У просторі також працює концепт-стор, де продають брендовану порцеляну та речі Lacoste.

@Lacoste ouvre son premier café à Paris et ne se contente pas d’un simple concept food. Pensé comme une extension naturelle de son univers, le lieu mêle héritage, design et culture avec sobriété.



Une nouvelle façon pour la marque d’inscrire son ADN dans le quotidien, sans effet… pic.twitter.com/z8UwTQTu1K — Sport & Style (@sportetstyle) February 10, 2026

За кухню відповідає шеф-кухар Тьєррі Палудетто. У меню — осучаснені французькі страви, зокрема клубні сендвічі, сезонні салати та фірмові десерти Iconic Polo. Асортимент напоїв містить спешелті-каву, авторські лате з нестандартними смаками та кілька фірмових позицій, серед яких безалкогольний напій L’Eau de Croco з кокосової води, матчі й імбиру. Також у карті є коктейль Le Chose, створений Рене Лакостом 1967 року.