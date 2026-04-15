Переселенець, який подолав 700 км на старому «жигулі», отримав пікап від співзасновника monobank

Іван Назаренко 15 квітня 2026
Співзасновник monobank Олег Гороховський подарував пікап переселенцю Миколі Матвєєнку, який проїхав понад 700 кілометрів з усім своїм майном на старому авто, евакуюючись із зони бойових дій.

Про подарунок Гороховський повідомив у своїх соцмережах. За його словами, чоловік отримав новий Peugeot Landtrek у комплектації «лютий». Підприємець зазначив, що авто має економний двигун і споживатиме не більше пального, ніж старий «жигуль», на якому Матвєєнко долав шлях.

70-річний Микола Матвєєнко через війну спершу переїхав зі сходу на Чернігівщину, але після нових обстрілів був змушений евакуюватися знову. Під час однієї з атак загинула його дружина.

Чоловік вирушив у дорогу на 43-річному ВАЗі, завантаживши туди особисті речі, побутову техніку, 18 курей і собаку. Загалом — близько 600 кг. Після понад 700 км шляху автомобіль зламався вже в Києві.

Там йому допомогли патрульні: відбуксирували машину до СТО та підтримали в дорозі. Після цього Гороховський пообіцяв подарувати чоловікові нове авто.

Наразі Микола Матвєєнко перебуває на Кіровоградщині, де його прийняли родичі й допомогли з житлом.

