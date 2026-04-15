Переселенець, який подолав 700 км на старому «жигулі», отримав пікап від співзасновника monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський подарував пікап переселенцю Миколі Матвєєнку, який проїхав понад 700 кілометрів з усім своїм майном на старому авто, евакуюючись із зони бойових дій.

Про подарунок Гороховський повідомив у своїх соцмережах. За його словами, чоловік отримав новий Peugeot Landtrek у комплектації «лютий». Підприємець зазначив, що авто має економний двигун і споживатиме не більше пального, ніж старий «жигуль», на якому Матвєєнко долав шлях.

70-річний Микола Матвєєнко через війну спершу переїхав зі сходу на Чернігівщину, але після нових обстрілів був змушений евакуюватися знову. Під час однієї з атак загинула його дружина.

Чоловік вирушив у дорогу на 43-річному ВАЗі, завантаживши туди особисті речі, побутову техніку, 18 курей і собаку. Загалом — близько 600 кг. Після понад 700 км шляху автомобіль зламався вже в Києві.

Там йому допомогли патрульні: відбуксирували машину до СТО та підтримали в дорозі. Після цього Гороховський пообіцяв подарувати чоловікові нове авто.

Наразі Микола Матвєєнко перебуває на Кіровоградщині, де його прийняли родичі й допомогли з житлом.