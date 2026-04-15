Артем Черничко 15 квітня 2026
Не фонтан: у Києві створили кілька петицій проти проєкту КМДА біля Бессарабки

Плани столичної влади облаштувати фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка викликали хвилю критики. Лише за останні дні на сайті Київради з’явилося кілька петицій, автори яких пропонують альтернативні варіанти. Розповідаємо про них коротко.

Що пропонують кияни

  • Колективний пам’ятник меценатам (№14179). На думку автора, фонтан на схилі має максимально недоречний вигляд та перегороджуватиме шлях пішоходам. Як альтернативу пропонує встановити «красивий колективний пам’ятний знак» меценатам, чиї імена тісно пов’язані з Бессарабкою: Бродським, Терещенкам, Ханенкам та Чикаленку.
  • Вшанування українського кобзарства (№14183). Автор пропонує спорудити на цьому місці пам’ятний знак «Українському кобзарству», щоб надати локації глибокого історичного змісту та вшанувати пам’ять мандрівних співців.

  • Пам’ятник «Привиду Києва» (№14177). Ще одна пропозиція — встановити пам’ятник «Привиду Києва», увічнивши символ оборони столиці на місці демонтованого радянського вождя.
  • Опитування в «Київ Цифровий» (№14184). Автор закликає проконсультуватися з громадськістю щодо реконструкції перехрестя, а також провести опитування киян через застосунок «Київ Цифровий».

Зазначимо, на момент написання новини лише одна зі згаданих петицій набрала більше 100 підписів. Для розгляду Київрадою необхідно 6 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше ідею з фонтаном розкритикував голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Він зазначив, що таке рішення не відповідає сучасним підходам до формування історичної пам’яті, особливо в умовах війни. На думку історика, це місце потребує сенсового наповнення, а не просто декоративного благоустрою.

Візуалізації: КМДА
