Статуя Бріджит Джонс у центрі Лондона залишиться назавжди — її мали прибрати через три роки

Статуя Бріджит Джонс на площі Лестер-сквер у центрі Лондона залишиться назавжди. Раніше планувалось, що вона там простоїть усього три роки, пише The Guardian.

Бронзову скульптуру встановили у листопаді 2025 року в межах проєкту Scenes in the Square, де вже представлені персонажі на кшталт Гаррі Поттера, Мері Поппінс і Бетмена. Рішення про демонтаж переглянули через популярність статуї серед відвідувачів.

Новина збіглася з 25-річчям фільму «Щоденник Бріджит Джонс». Ця стрічка закріпила за героїнею статус однієї з найвідоміших персонажок романтичних комедій.

Статую відкривали акторки Рене Зеллвегер і Саллі Філліпс разом із авторкою персонажа Гелен Філдінг. Книжки про Бріджит Джонс видані більш ніж у 40 країнах, а чотири фільми зібрали близько $900 мільйонів у прокаті.

Скульптура зображає героїню з щоденником і ручкою у впізнаваному образі з кардиганом, що відкриває живіт. Це перший персонаж романтичної комедії, якого увічнили у проєкті Scenes in the Square.