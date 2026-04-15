У Дніпрі обстріл пошкодив дві пам'ятки архітектури — корпус Будінституту та кампус Політехніки

Артем Черничко 15 квітня 2026
Внаслідок обстрілу Дніпра 15 квітня постраждали щонайменше два обʼєкти культурної спадщини. Окрім старого корпусу Будівельного інституту, вибуховою хвилею пошкоджено вітражі в будівлі НТУ «Дніпровська політехніка». Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

Старий корпус Будівельного інституту зводили у 1930-1932 роках зусиллями викладачів і студентів. Проєкт розробив колектив архітекторів під керівництвом Г. Л. Швецько-Вінецького. Будівля є зразком архітектури 30-х років із пізнішим оздобленням фасадів, яке виконав архітектор Б. С. Кащенко після 1935 року.

Також від атаки постраждав кампус НТУ «Дніпровська політехніка», в одному з корпусів вибухова хвиля пошкодила вітражі. Наразі ступінь пошкоджень і можливість їх відновлення оцінюють спеціалісти.

Фото: Дніпропетровська ОВА, Дніпровська міська рада
