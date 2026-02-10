Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Виконавець ролі Драко Мелфоя в новому серіалі «Гаррі Поттер» пообіцяв, що шоу глибше розкриє вдачу його персонажа

Іван Назаренко 10 лютого 2026
Майбутній серіал «Гаррі Поттер» від HBO Max, який планують розтягнути на сім сезонів, покаже магічний світ значно ширше, ніж було у фільмах. Про це розповів актор Локс Пратт, який зіграє Драко Мелфоя, пише Variety.

За його словами, серіал приділятиме увагу не лише Гаррі, а й другорядним персонажам, показуючи їхнє повсякденне життя. Глядачі побачать учителів Гоґвортсу в особистих кімнатах, а також дім родини Мелфоїв. Пратт натякнув, що сцени в родинному домі допоможуть краще зрозуміти, ким є Драко насправді та в якому середовищі він виріс.

Актор зазначив, що у фільмах Драко часто видавався одновимірним — як типовий лиходій. Натомість серіал дасть можливість глибше розкрити вдачу персонажа й показати причини його поведінки. За словами Пратта, нова екранізація дозволяє досліджувати героїв так само вільно, як це робили в серіалі «Володар мух», де він також знімався.

Серіал «Гаррі Поттер» вийде у 2027 році. Над проєктом працює режисер «Спадкоємців» Марк Майлод, а сценарій пише Франческа Гардинер, відома за «Темними матерiями».

