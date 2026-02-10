Виконавець ролі Драко Мелфоя в новому серіалі «Гаррі Поттер» пообіцяв, що шоу глибше розкриє вдачу його персонажа

Майбутній серіал «Гаррі Поттер» від HBO Max, який планують розтягнути на сім сезонів, покаже магічний світ значно ширше, ніж було у фільмах. Про це розповів актор Локс Пратт, який зіграє Драко Мелфоя, пише Variety.
За його словами, серіал приділятиме увагу не лише Гаррі, а й другорядним персонажам, показуючи їхнє повсякденне життя. Глядачі побачать учителів Гоґвортсу в особистих кімнатах, а також дім родини Мелфоїв. Пратт натякнув, що сцени в родинному домі допоможуть краще зрозуміти, ким є Драко насправді та в якому середовищі він виріс.
Draco Malfoy star Lox Pratt teases the HBO’s ‘Harry Potter’ show will show more side of his character “so much more than the books”— Streamdorm Film & TV News (@Streamdorm_) February 10, 2026
“You get to see all the teachers in their little rooms. You get to see Draco at home”
via 1883 Magazine pic.twitter.com/i1S5yIfUs9
Актор зазначив, що у фільмах Драко часто видавався одновимірним — як типовий лиходій. Натомість серіал дасть можливість глибше розкрити вдачу персонажа й показати причини його поведінки. За словами Пратта, нова екранізація дозволяє досліджувати героїв так само вільно, як це робили в серіалі «Володар мух», де він також знімався.
Серіал «Гаррі Поттер» вийде у 2027 році. Над проєктом працює режисер «Спадкоємців» Марк Майлод, а сценарій пише Франческа Гардинер, відома за «Темними матерiями».