В Австралії збудують нове місто вперше за 100 років — проєкту дали понад мільярд австралійських доларів

Іван Назаренко 11 лютого 2026
Американська студія SOM разом з австралійською Hassell представили масштабний проєкт Bradfield City — нового міста на заході Сіднея. Його планують звести поруч із нещодавно відкритим аеропортом Western Sydney International Airport, приблизно за 50 кілометрів від ділового центру міста. Про це повідомляє Dezeen.

Проєкт охоплює територію у 114 гектарів і передбачає будівництво 10 тисяч житлових будинків, університетського кампусу, готелю, офісних і торговельних просторів, а також великих громадських зон. Ключовими елементами стануть 2,2-кілометровий парк Green Loop, окремий Central Park площею два гектари та чотири великі громадські центри.

За даними SOM, після завершення Bradfield City стане першим великим містом, збудованим в Австралії за понад століття. Це один із найбільших урбаністичних проєктів країни.

Центральною частиною першої черги забудови стане ділянка площею 5,7 гектара, відома як First Land Release або Superlot 1. Тут сформують головну житлову зону міста: 1400 квартир, університет, офіси, готель і відкриті громадські простори.

Серед екологічних рішень — зелені дахи, сонячні панелі та використання низьковуглецевих матеріалів. Архітектори підкреслюють, що прагнули створити простір, де природа й міське життя не конкурують, а працюють разом.

Ініціативу вже підтримали державними інвестиціями на понад 1 мільярд австралійських доларів. Перший етап реалізації планують розгорнути протягом найближчих п’яти років.

