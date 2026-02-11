Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 11 лютого 2026
Ірландія вводить першу у світі програму базового доходу для митців

Уряд Ірландії запускає постійну програму базового доходу для митців — Basic Income for the Arts. У її межах 2 тисячі відібраних художників, музикантів, письменників та представників інших творчих професій отримуватимуть по €325 на тиждень протягом трьох років, пише BBC.

Програма вважається першою у світі постійною державною схемою такого формату. Міністр культури Патрік О’Донован розпоів, що ініціатива має допомогти зберегти таланти в культурному секторі та дати можливість авторам стабільніше планувати свою професійну діяльність.

Постійна модель стала продовженням пілотного проєкту, запущеного у 2022 році для відновлення мистецької сфери після пандемії COVID-19. За даними уряду, кожен вкладений євро приніс €1,39 економічного ефекту. Дослідження також показали, що учасники програми змогли більше часу присвячувати творчості та відчули покращення фінансової стабільності.

Прийом заявок стартує у травні. Відбір проходитиме через анонімну рандомізовану процедуру, щоб забезпечити рівні шанси для всіх кандидатів. У міністерстві очікують значну кількість заявок і попереджають, що підтримку отримають не всі охочі. Ті, хто не потрапить до списку у 2026 році, зможуть податися знову під час наступного набору у 2029-му.

Фото: Adi Goldstein / Unsplash
