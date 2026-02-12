Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер Джеймс Ван Дер Бік — зірка серіалу «Затока Доусона»

Іван Назаренко 12 лютого 2026
578

У віці 48 років помер американський актор Джеймс Ван Дер Бік, найбільш відомий за головною роллю в підлітковому серіалі 90-х «Затока Доусона». Про це повідомляє The Guardian.

У листопаді 2024 року актор розповів, що в нього діагностували рак кишківника. Після цього він брав участь у благодійних ініціативах із підвищення обізнаності про онкологічні захворювання, а згодом оголосив про намір продати пам’ятні речі зі зйомок, щоб покрити витрати на лікування.

Ван Дер Бік народився у 1977 році в Коннектикуті. Спочатку захоплювався спортом, але після серйозної травми переключився на акторство. Світову популярність здобув 1998 року завдяки ролі Доусона Лірі в «Затоці Доусона». Того ж року його включили до списку найгарніших людей світу за версією People.

Після завершення серіалу актор знімався у фільмах «Студентська команда» та «Правила сексу», а також часто з’являвся в іронічних і самоіронічних ролях, зокрема у «Не вір с*** з квартири 23».

Колеги по індустрії, серед яких Сара Мішель Геллар, Чед Майкл Мюррей, Дженніфер Гарнер та інші, висловили співчуття родині актора. Режисер Роджер Ейвері, який працював із ним над «Правилами сексу», назвав його близьким другом і людиною великої сили.

У Ван Дер Біка залишилися дружина Кімберлі та шестеро дітей. Після повідомлення про смерть родина опублікувала посилання на збір коштів для покриття витрат, пов’язаних із тривалим лікуванням.

