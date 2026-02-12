У Мексиці знайшли 1400-річну гробницю народу сапотеків

У мексиканському штаті Оахака археологи виявили 1400-річну гробницю сапотеків, яку президентка країни Клаудія Шейнбаум назвала найважливішою археологічною знахідкою останнього десятиліття.

Поховання, відоме як Гробниця 10, розташоване в Сан-Пабло-Уїтсо в долині Етла. Його знайшли після анонімного повідомлення про мародерство, пише The Art Newspaper.

Вхід завдовжки 5,5 метра і завширшки та заввишки по 2 метри має скульптурний вхід у формі сови, з дзьоба якої постає людська голова, імовірно, зображення предка, якому присвятили поховання. На порозі розміщені різьблені фігури чоловіка й жінки, котрих вважають охоронцями гробниці.

PAREN TODO. Estás ante "el hallazgo de la década" en México.



En Oaxaca, acaba de emerger una tumba zapoteca del año 600 d.C. que ha dejado a los expertos en shock por su conservación.



Guarda este hilo de datos para dimensionar esta joya de nuestra historia:



El… pic.twitter.com/NVszgWKRON — Espíritu Curioso (@EspirituCurioso) January 25, 2026

Усередині збереглися настінні розписи із зображенням процесії людей, що несуть копал — священну смолу, а також рельєфи з написами. Археологи виявили кераміку та людські рештки. За даними Національного інституту антропології та історії Мексики, гробниця може бути пов’язана з розташованою поруч Гробницею 5, що дозволяє датувати її Пізнім класичним періодом (600–900 роки н.е.).

Дослідники зазначають, що сапотеки практикували складні поховальні ритуали: гробниці використовували кілька поколінь, їх доповнювали новими похованнями та зміненими дарами. Вважається, що Гробниця 10 призначалася для впливової особи.

Наразі тривають роботи зі стабілізації пам’ятки, щоб відкрити її для відвідувачів до кінця року. Водночас фахівці наголошують, що реставрація, зокрема збереження фресок, буде складною, а надмірний туризм може поставити під загрозу довгострокову охорону об’єкта.