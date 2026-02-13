Google пропонує співробітникам добровільне звільнення у разі, якщо їх не влаштовує темп роботи

Google пропонує частині співробітників добровільно звільнитись у випадку, якщо їх не влаштовує темп роботи або необхідність широко застосовувати ШІ. Усі, хто скористаються пропозицією, отримають компенсаційні пакети.

Як пише Business Insider, про це в листі до персоналу повідомив головний бізнес-директор компанії Філіп Шиндлер. За його словами, компанія входить у новий рік із сильними результатами, однак середовище залишається динамічним, а темп роботи високим. Він наголосив, що підрозділу необхідно повністю зосередитися на місії та активніше впроваджувати ШІ-рішення.

Програма добровільного виходу стосуватиметься окремих ролей у США, зокрема в командах, які працюють над бізнес-рішеннями, продажами та корпоративним розвитком. Водночас великі команди з роботи з ключовими клієнтами в США та інші клієнтоорієнтовані позиції не підпадають під дію програми — у компанії пояснили це прагненням мінімізувати ризики для партнерів і замовників.

Протягом останнього року Google вже вдавався до подібних кроків в інших підрозділах. У червні компанія запропонувала компенсації частині працівників у США на тлі посилення політики повернення до офісів, а восени — співробітникам YouTube у межах внутрішньої реорганізації.