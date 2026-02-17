Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ватикан почне використовувати ШІ під час богослужінь

Іван Назаренко 17 лютого 2026
Папська базиліка Святого Петра у Ватикані оголосила про співпрацю з компанією Translated для запуску системи синхронного перекладу меси 60 мовами, пише Engadget.

Тепер відвідувачі зможуть відсканувати QR-код у базиліці та отримати доступ до аудіо- і текстового перекладу літургії в режимі реального часу. Для цього не потрібно встановлювати окремий застосунок — сервіс працюватиме безпосередньо через вебсторінку.

Кардинал Мауро Гамбетті заявив, що храм століттями приймає вірян з усього світу, і новий інструмент має допомогти краще розуміти слова служби. За його словами, використання технологій відповідає універсальній місії католицької церкви, якщо людські інновації застосовуються з розсудливістю та вірою.

Технологія базується на інструменті штучного інтелекту Lara, який Translated представила у 2024 році. У компанії стверджують, що система поєднує алгоритми машинного перекладу з напрацюваннями понад 500 тисяч професійних перекладачів і носіїв мови.

Фото: Christian Harb / Unsplash
