Сервіс Airbnb запустив функцію відкладеної оплати бронювання помешкання

Сервіс для оренди помешкання Airbnb оголосив про глобальний запуск функції Reserve Now, Pay Later. Вона дозволяє забронювати житло без негайної оплати — кошти списуються ближче до дати заїзду, а не в момент оформлення бронювання, пише TechCrunch.

Раніше опція тестувалася у США для внутрішніх подорожей, тепер її розширюють на інші країни. Скористатися нею можна для об’єктів із «гнучкою» або «помірною» політикою скасування. Якщо плани змінюються, користувач може скасувати бронювання без втрати вже сплачених коштів, оскільки оплата ще не була здійснена.

Фінансова директорка компанії Еллі Мерц заявила, що нова функція сприяла зростанню кількості заброньованих ночей. За її словами, користувачі почали бронювати житло раніше та частіше обирати великі помешкання, зокрема будинки з чотирма й більше спальнями, що вплинуло на зростання середньої вартості доби проживання.

Водночас рівень скасувань трохи підвищився — із 16% до 17% за квартал, причому він був вищим серед тих, хто користувався новою опцією.

Airbnb експериментує з відкладеними платежами вже кілька років. У 2018 році сервіс дозволив вносити 20% або 50% вартості наперед із доплатою пізніше, а у 2023-му уклав партнерство з фінтех-компанією Klarna, щоб клієнти могли оплачувати проживання чотирма платежами протягом шести тижнів.