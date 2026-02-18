Ретро-сміття: на узбережжя Шотландії викинуло пластик 1960-х років із Канади

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 18 лютого 2026
На пляжах острова Сандей виявили масу пластикового сміття та пляшок, вироблених у 1960–70-х роках. Як пише BBC, відходи принесло до Шотландії через океан із канадських провінцій Ньюфаундленд і Лабрадор.

Місцеві активісти називають ситуацію критичною. Девід Ворнер, який організовує прибирання берега, каже про аномальні обсяги: якщо за весь минулий рік він зібрав 42 пляшки, то за перші тижні цього року — вже сотні. Експерти пояснюють появу «ретро-сміття» потужними штормами, що підняли старі поклади відходів з океанського дна.

Ситуацію ускладнює величезна кількість дрібного пінопласту: на кожних 70 квадратних метрах зафіксували понад 300 тисяч частинок, що в десятки разів перевищує норму. Оскільки пляж є заповідною зоною і місцем гніздування птахів, такий рівень забруднення становить пряму загрозу для місцевої фауни.

Екологи побоюються, що це лише початок. Якщо зараз океан повертає відходи 60-річної давнини, то обсяги викидів пластику з 90-х та 2000-х років, коли виробництво зросло в рази, можуть стати катастрофічними для екосистеми островів.

Фото: OCG Saving The Ocean
