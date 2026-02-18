На 94-му році життя помер український художник Олег Животков — член Національної спілки художників України. Про смерть митця повідомив його син, теж відомий художник Олександр Животков.

Олег Животков народився 6 січня 1933 року в Києві. Навчався у Київській художній школі імені Тараса Шевченка, а згодом — у Київському художньому інституті.

Фото: Олександр Животков / Facebook

Митець працював у напрямах станкової та книжкової графіки, також живопису. Його творчість формувалася під впливом імпресіонізму, а провідним жанром залишався пейзаж.

«Сонце сідає». Олег Животков

Після закінчення інституту йому пропонували посаду директора Воронцовського палацу, однак він відмовився через вимогу вступити до партії. Згодом працював у видавництві «Веселка», де створював ілюстрації до дитячих книжок, зокрема до збірки Платона Воронька «Сніжна зіронька горить».