Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер український художник Олег Животков — член Національної спілки художників України

Іван Назаренко 18 лютого 2026
3836

На 94-му році життя помер український художник Олег Животков — член Національної спілки художників України. Про смерть митця повідомив його син, теж відомий художник Олександр Животков.

Олег Животков народився 6 січня 1933 року в Києві. Навчався у Київській художній школі імені Тараса Шевченка, а згодом — у Київському художньому інституті.

Фото: Олександр Животков / Facebook

Митець працював у напрямах станкової та книжкової графіки, також живопису. Його творчість формувалася під впливом імпресіонізму, а провідним жанром залишався пейзаж.

«Сонце сідає». Олег Животков

Після закінчення інституту йому пропонували посаду директора Воронцовського палацу, однак він відмовився через вимогу вступити до партії. Згодом працював у видавництві «Веселка», де створював ілюстрації до дитячих книжок, зокрема до збірки Платона Воронька «Сніжна зіронька горить».

Мітки
Новини
Читайте також
Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України У будинку з Меркурієм у центрі Львова виявили історичні розписи й денні ліхтарі Пошкоджений вітраж у церкві святих Ольги і Єлизавети у Львові відновлять за державні кошти У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.