Перший повнометражний фільм за «Грою престолів» отримав офіційну назву

Студія Warner Bros. визначила робочу назву першого повнометражного фільму у всесвіті «Гри престолів» — стрічка наразі проходить під назвою «Гра престолів: Завоювання Ейґона», пише Variety.

Назву представили під час презентації студії на CinemaCon у Лас-Вегасі. Водночас у компанії допускають, що вона ще може змінитися — проєкт входить до лінійки релізів «2027 року і далі».

Сюжет зосередиться на Ейґоні I Таргарієні — легендарному завойовнику, який об’єднав Вестерос. Його історія описана в книгах Джорджа Р. Р. Мартіна із циклу «Пісня льоду й полум'я» та окремо — у хроніці «Вогонь і кров». Саме Ейґон створив Залізний трон і започаткував правління династії Таргарієнів.

An ‘AEGON'S CONQUEST’ movie is officially in the works.



Сценарій фільму пише Бо Віллімон — автор серіалу «Картковий будинок» та один із сценаристів «Андору». Деталі касту та режисера поки що не розкривають.

Це буде перша спроба перенести «Гру престолів» на великий екран. Паралельно франшиза продовжує розвиватися на телебаченні: цього року вийде третій сезон «Дому дракона», а також знімається другий сезон серіалу «Лицар сімох королівств». Крім того, готується театральна вистава «Гра престолів: Божевільний король», у якій Джордж Р. Р. Мартін виступить виконавчим продюсером.