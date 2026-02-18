У британському театрі поставлять виставу-приквел до «Гри престолів» — Джордж Р. Р. Мартін став виконавчим продюсером

Royal Shakespeare Company оголосила про світову прем’єру вистави «Гра престолів: Божевільний король», яку покажуть цього літа в театрі Royal Shakespeare Theatre, пише Variety.

П’єсу адаптував Данкан Макміллан, режисером став Домінік Кук, а сам Джордж Р. Р. Мартін виступає виконавчим продюсером і автором світу. Події розгортаються більш ніж за десять років до сюжету серіалу «Гра престолів».

Після довгої зими у Гаренголі влаштовують розкішний турнір, куди з’їжджаються представники великих домів — Таргарієнів, Старків, Ланністерів, Баратеонів і Мартеллів. На тлі святкувань і лицарських поєдинків визріває змова проти Божевільного короля, а атмосфера урочистості поступово змінюється напруженням і передчуттям війни.

Автори називають постановку приквелом, що досліджує природу влади та відповідальність молодих спадкоємців, які опиняються під тиском родинної спадщини. Мартін зазначив, що не очікував побачити свою історію на сцені, однак вважає театр унікальним простором для живої взаємодії з аудиторією.