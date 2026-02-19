Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Модерністcьке шале неподалік Барселони визнали роботою архітектора Антоні Гауді

Іван Назаренко 19 лютого 2026
Модерністську будівлю в горах на північ від Барселони визнали роботою Антоні Гауді — найвідомішого архітектора Каталонії, пише The Guardian.

Шале Xalet del Catllaràs розташоване приблизно за 130 кілометрів від Барселони в районі Бергеда. Будівлю звели у 1905 році на замовлення Еусебі Гуеля — мецената й багаторічного покровителя Гауді. Гуель володів цементною компанією з шахтами в цьому регіоні й потребував житла для інженерів, зокрема британських фахівців, які працювали над видобутком вугілля для його підприємств.

Довгий час вважалося, що автором проєкту міг бути саме Гауді, однак історики не мали остаточних доказів. Тепер каталонський департамент культурної спадщини після детального дослідження підтвердив авторство архітектора — щоправда, лише на початковому етапі проєктування. Сам Гауді не наглядав за завершенням робіт, і споруда не повністю відповідає його первісному задуму.

У шале простежуються характерні риси його стилю: натуралістичні форми, що нагадують рослини й тварин, а також загострені арки. Подібні елементи згодом з’явилися в таких роботах, як парк Гуель та «Каса Батльйо» в Барселоні. Аркова структура також передбачає мотиви, які Гауді розвинув у своєму найвідомішому проєкті — храмі Саграда Фамілія.

Міністерка культури Каталонії Сонія Ернандес Альмодовaр назвала це відкриття результатом ретельного дослідження великої цінності для культурної спадщини, особливо символічного в рік сторіччя смерті архітектора.

Антоні Гауді помер 10 червня 1926 року у віці 73 років — через три дні після того, як його збив трамвай у Барселоні. До ювілейної дати в Каталонії заплановано низку пам’ятних заходів та виставок.

