Sony доєдналася до протесту проти нового ШІ для створення відео від творців TikTok

Sony Pictures долучилася до хвилі протестів проти китайської відеоплатформи Seedance 2.0, яку голлівудські студії звинувачують у порушенні авторських прав через використання ШІ, пише Variety.

Компанія надіслала ByteDance (власники TikTok) лист із вимогою негайно припинити використання її інтелектуальної власності для навчання моделі. Йдеться, зокрема, про серіал «Пуститися берега» та анімаційну франшизу «Людина-павук: Крізь всесвіт». У Sony наголошують, що контент Seedance 2.0 демонструє «кричущі порушення» та повну відсутність реальних механізмів захисту авторських прав.

Генеральна юрисконсультка Sony Pictures Entertainment Джилл Ратнер заявила, що компанія розцінює дії ByteDance як умисні. За її словами, студія не миритиметься з відкладеними або формальними заходами захисту й очікує негайного впровадження ефективних обмежень.

Sony стала п’ятою великою студією, яка звернулася до ByteDance. Раніше аналогічні листи надіслали Disney, Paramount, Warner Bros. і Netflix. Попри обіцянки платформи посилити контроль за використанням контенту та зображень акторів, це не зняло напруги.