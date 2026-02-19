Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України

19 лютого у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили проєкт «Мапа Мрій: Україна». Це інтерактивна інсталяція, створена столичним метрополітеном спільно з брендом Enjoy The Wood, повідомили в КМДА.

Суть ініціативи у тому, що кожен пасажир може наклеїти синьо-жовту позначку на те місце на мапі, яке є для нього особливим. Наліпки розміщені поруч із мапою, а долучитися до проєкту можна до 30 березня.

Вибір локації організатори пояснюють тим, що київське метро за роки повномасштабної війни стало не просто транспортом, а ключовим укриттям. У пресслужбі підземки сподіваються, що такий проєкт стане для пасажирів додатковою підтримкою.

Для партнерів проєкту, компанії Enjoy The Wood, особливою точкою на мапі стала Бородянка. Там розташовувалося виробництво бренду, яке російські війська знищили у 2022 році.

Проєкт приурочили до Дня Державного Герба України та четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення.