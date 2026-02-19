Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України

Артем Черничко 19 лютого 2026
338
Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України

19 лютого у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили проєкт «Мапа Мрій: Україна». Це інтерактивна інсталяція, створена столичним метрополітеном спільно з брендом Enjoy The Wood, повідомили в КМДА.

Суть ініціативи у тому, що кожен пасажир може наклеїти синьо-жовту позначку на те місце на мапі, яке є для нього особливим. Наліпки розміщені поруч із мапою, а долучитися до проєкту можна до 30 березня.

Вибір локації організатори пояснюють тим, що київське метро за роки повномасштабної війни стало не просто транспортом, а ключовим укриттям. У пресслужбі підземки сподіваються, що такий проєкт стане для пасажирів додатковою підтримкою.

Для партнерів проєкту, компанії Enjoy The Wood, особливою точкою на мапі стала Бородянка. Там розташовувалося виробництво бренду, яке російські війська знищили у 2022 році.

Проєкт приурочили до Дня Державного Герба України та четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення.

Фото: КМДА
Мітки
Новини
Читайте також
У будинку з Меркурієм у центрі Львова виявили історичні розписи й денні ліхтарі Пошкоджений вітраж у церкві святих Ольги і Єлизавети у Львові відновлять за державні кошти У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти Гурт U2 випустив новий мініальбом — у записі взяв участь український музикант Тарас Тополя
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.