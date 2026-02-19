«Я солідарна з Україною»: Charli XCX відреагувала на скандал через вечірку з росіянами в Берліні

Британська попзірка Charli XCX опинилася в центрі скандалу після прем’єри фільму The Moment на Берлінале. Співачку розкритикували за участь у вечірці російської диджейки, пов’язаної з прокремлівськими фондами. Артистка вже відреагувала на критику в інстаграмі.

«Для ясності: ні я, ні моя команда не знали про будь-які ймовірні зв’язки навколо вечірки в Берліні. Хочу скористатися нагодою, щоб сказати: я проти звірств, скоєних російською владою в Україні, і солідарна з народом України», — написала артистка у сторіс.

Скриншот: Сharli XCX / Instagram

Вечірка відбулася в ніч на 15 лютого в берлінському просторі Studio IIII. Організаторкою виступила російська диджейка Анастасія Шевцова, відома як Petit. Як з'ясували українські активісти, її родина пов’язана з російським фондом «Традиція», який проводить заходи на окупованих територіях України та співпрацює з Кремлем. За даними United24 Media, цей фонд залучав до своїх програм тисячі українських дітей у захоплених містах.

Попри те, що активісти заздалегідь попереджали команду співачки та керівництво клубу про бекграунд організаторів, захід не скасували. На вечірці помітили режисера Гаспара Ное, продюсера Іллю Хржановського та нареченого співачки — Джорджа Деніела з гурту The 1975.