Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Я солідарна з Україною»: Charli XCX відреагувала на скандал через вечірку з росіянами в Берліні

Артем Черничко 19 лютого 2026
1854

Британська попзірка Charli XCX опинилася в центрі скандалу після прем’єри фільму The Moment на Берлінале. Співачку розкритикували за участь у вечірці російської диджейки, пов’язаної з прокремлівськими фондами. Артистка вже відреагувала на критику в інстаграмі.

«Для ясності: ні я, ні моя команда не знали про будь-які ймовірні зв’язки навколо вечірки в Берліні. Хочу скористатися нагодою, щоб сказати: я проти звірств, скоєних російською владою в Україні, і солідарна з народом України», — написала артистка у сторіс.

Скриншот: Сharli XCX / Instagram

Вечірка відбулася в ніч на 15 лютого в берлінському просторі Studio IIII. Організаторкою виступила російська диджейка Анастасія Шевцова, відома як Petit. Як з'ясували українські активісти, її родина пов’язана з російським фондом «Традиція», який проводить заходи на окупованих територіях України та співпрацює з Кремлем. За даними United24 Media, цей фонд залучав до своїх програм тисячі українських дітей у захоплених містах.

Попри те, що активісти заздалегідь попереджали команду співачки та керівництво клубу про бекграунд організаторів, захід не скасували. На вечірці помітили режисера Гаспара Ное, продюсера Іллю Хржановського та нареченого співачки — Джорджа Деніела з гурту The 1975.

Мітки
Новини
Читайте також
Українська збірна бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через допуск росіян і білорусів У Києві станція швидкісного трамвая завалена сміттям — Кличко вважає, що це «належний санітарний стан» Ведмедик Паддінгтон стане ведучим церемонії BAFTA Помер Ерік Дейн — зірка серіалів «Анатомія Грей» та «Ейфорія»
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.