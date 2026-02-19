Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix випустив трейлер фільму «Гострі картузи: Безсмертний»

Артем Черничко 19 лютого 2026
Netflix представив офіційний трейлер повнометражного фільму «Гострі картузи: Безсмертний». До ролі Томмі Шелбі повертається Кілліан Мерфі, який тепер воюватиме не лише із зовнішніми ворогами, а й із власною родиною, пише Variety. Прем’єра відбудеться 20 березня.

Події розгортаються під час Другої світової війни. Поки Англію охоплює хаос, бандою «Гострих картузів» керує позашлюбний син Томмі — Дюк Шелбі, якого зіграв Баррі Кеоган. Дюк повернув банді жорстокі методи зразка 1919 року.

Ситуація загострюється, коли британський симпатик фашистів (Тім Рот) пропонує Дюку підтримати Німеччину у війні. Томмі Шелбі змушений вийти з тіні, повернутися до насильства та нагадати всім, хто він такий, щоб врятувати місто та зупинити сина.

У фільмі з’являться як уже знайомі обличчя — Стівен Грем та Нед Деннегі — так і новачки: Ребекка Фергюсон і Джей Лікурго. Сценарій написав шоуранер серіалу Стівен Найт, а режисером став Том Гарпер, який раніше працював над окремими епізодами «Картузів».

«Безсмертний» — це не фінал історії. Стівен Найт уже готує серіал-сиквел на два сезони, події якого розгортатимуться під час масштабної відбудови Бірмінгема після бомбардувань. У центрі сюжету опиниться боротьба за право керувати реконструкцією міста, де сім'я Шелбі знову опиниться в епіцентрі подій.

