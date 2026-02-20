Помер Ерік Дейн — зірка серіалів «Анатомія Грей» та «Ейфорія»

19 лютого у віці 53 років пішов із життя американський актор Ерік Дейн, найбільш відомий за ролями в серіалах «Анатомія Грей» та «Ейфорія». Смерть актора підтвердила його родина, пише Variety.

У 2025 році Дейну діагностували бічний аміотрофічний склероз. Після оприлюднення діагнозу актор став активним захисником прав людей із цим захворюванням, займаючись збором коштів та законодавчими ініціативами.

Родина актора зазначила, що він провів свої останні дні в колі друзів, дружини та двох доньок. Компанії ABC та 20th Television також висловили співчуття, відзначивши його неймовірний талант та мужність.

Ерік Дейн народився в Сан-Франциско 1972 року. Свою кар'єру він починав у 90-х із невеликих ролей у серіалах «Дивовижні роки», «Розанна» та «Одружені... з дітьми».

Справжній прорив стався у 2005 році, коли він уперше з’явився у другому сезоні «Анатомії Грей». Його персонаж, доктор Марк Слоун, на прізвисько Містер Сексі (McSteamy), настільки сподобався глядачам, що актор став постійним учасником шоу до 8-го сезону.

Descansa en paz Eric Dane, llevo a McSteamy en mi corazón desde el día en que lo conocí. pic.twitter.com/mC7aGSN9Vb — sam. (@fuckyesbeatles) February 20, 2026

У 2019 році Дейн відкрився для аудиторії з нового боку, зігравши складну роль Кела Джейкобса в серіалі «Ейфорія». Відомо, що він встиг знятися у третьому сезоні проєкту, прем’єра якого запланована на квітень.

Фільмографія актора також включає участь у блокбастері «Люди Ікс: Остання битва», фільмах «Марлі та я», «День святого Валентина» та головну роль у серіалі «Останній корабель».