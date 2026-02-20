Співзасновник ASOS Квентін Гріффітс загинув після падіння з хмарочоса в Таїланді

Британський підприємець Квентін Гріффітс, співзасновник одного з найбільших у світі онлайн-ритейлерів одягу ASOS, загинув у Таїланді. Тіло 58-річного чоловіка знайшли 9 лютого біля 18-поверхового житлового комплексу в курортному місті Паттая, пише BBC.

За даними місцевої поліції, Гріффітс випав із вікна чи балкона. Слідство встановило, що в той момент чоловік перебував у квартирі сам. Розтин не виявив ознак насильницької смерті, також у помешканні не знайшли слідів зламу.

У поліції повідомили, що підприємець був фігурантом двох судових справ, які могли спричинити у нього серйозний стрес.

Гріффітс разом із Ніком Робертсоном заснував ASOS (спочатку під назвою As Seen on Screen) у Лондоні 2000 року. Проєкт став революційним для індустрії моди, залучивши таких амбасадорів, як Ріанна та Мішель Обама.

Хоча Гріффітс залишив компанію ще у 2005 році, він продовжував розвивати бізнес-проєкти: був співзасновником онлайн-магазину меблів Achica, заснував модний ритейлер EBTM, а також створив платформу етичного одягу Adili.