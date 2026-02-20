Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Архітекторка зробила реконструкцію історичного пентхауса у Римі для фронтмена Radiohead Тома Йорка

Іван Назаренко 20 лютого 2026
У центрі Риму завершили реконструкцію історичного пентхауса, який став домом для фронтмена гурту Radiohead Тома Йорка та акторки Даяни Рончоне.

Простір оновила архітекторка Серена Міньятті, зробивши акцент на природні матеріали, повторне використання елементів і естетику, натхненну японською філософією вабі-сабі. Про це повідомляє Dezeen.

Апартаменти площею 350 квадратних метрів займають два поверхи будівлі ХІХ століття. Раніше тут мешкав італійський письменник Італо Кальвіно разом із родиною. За словами Міньятті, історія місця і творчий бекграунд власників стали відправною точкою для створення особистого й тихого простору для душі.

Під час реконструкції зберегли оригінальні дерев’яні балки на стелі та паркет, поєднавши їх із сучасними рішеннями. В інтер’єрі вдалися до використання вапняних фарб теплих тонів й стриманої палітри, що відсилає до кольорів самого Рима, який видно з вікон.

У квартирі залишили й відреставрували всі двері, дерев’яні столи, кам’яні раковини, ніші у склепінчастій стелі та гвинтові сходи, що ведуть на одну з кількох приватних терас. Частину меблів допоміг обрати бельгійський антиквар Аксель Вервордт, відомий прихильністю до стилю вабі-сабі.

Окрім естетики, оновили й технічну складову: у пентхаусі встановили систему підігріву підлоги та кондиціонер.

