В Італії чоловік навчив собаку викидати сміття на узбіччі, щоб уникнути штрафів

Артем Черничко 20 лютого 2026
Муніципальна поліція міста Катанія викрила незвичну схему ухилення від правил благоустрою: місцевий житель видресирував свого собаку незаконно викидати пакети зі сміттям на узбіччі. Таким чином власник намагався «перехитрити» камери спостереження, встановлені для боротьби зі стихійними звалищами, пише The Guardian.

На офіційній сторінці міста у Facebook поліція опублікувала відео з району Сан-Джорджо. На кадрах видно, як невеликий пес біжить вулицею з пакетом сміття в зубах, після чого охайно залишає його біля дороги.

Влада зазначила, що поведінка тварини не залишає сумнівів — її спеціально навчили цьому, щоб власник не потрапляв в об’єктиви камер. У поліції назвали такий вчинок «подвійно неправильним», адже чоловік не лише забруднював місто, а й експлуатував домашнього улюбленця для порушення закону.

Поліція вже ідентифікувала чоловіка та виписала йому штраф. Згідно з італійським законодавством, за незаконне викидання відходів передбачені штрафи від €1,5 тисячі до €18 тисяч, а в окремих випадках — навіть кримінальна відповідальність.

Незаконне звалище відходів є гострою проблемою для Італії, особливо на півдні країни. Тільки за 2023 рік кількість правопорушень у цій сфері зросла на 66% порівняно з попереднім роком. Щоб протидіяти цьому, муніципалітети масово встановлюють «фотопастки» та розумні системи моніторингу. Наприклад, у Палермо 93% усіх штрафів за сміття виписують саме завдяки доказам із камер відеоспостереження.

Мітки
Новини
