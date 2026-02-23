Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Тепер він пітніє»: у Луврі повісили фото принца Ендрю після арешту

Артем Черничко 23 лютого 2026
У паризькому Луврі на 15 хвилин з’явився несподіваний експонат — фото принца Ендрю під час його нещодавнього затримання. Активісти британської групи Everyone Hates Elon повісили знімок поруч із шедеврами світового мистецтва, щоб нагадати, «яким світ запам’ятає» опального члена британської королівської родини, пише Euronews.

Акцію назвали «He’s Sweating Now» («Тепер він пітніє»). Це тролінг відомого інтерв'ю принца 2019 року, де він виправдовувався у справі Джеффрі Епштейна, стверджуючи, що фізіологічно не здатний пітніти.

Активісти заявили, що їхня акція — це заклик до справедливості для всіх жертв мережі Епштейна. Співробітники Лувру зняли фотографію через 15 хвилин, проте відео процесу встигло стати вірусним у соціальних мережах.

На знімку зафіксовано момент звільнення Ендрю під заставу після 11-годинного арешту 19 лютого. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем — дані з розсекречених архівів США свідчать, що він міг ділитися конфіденційною інформацією з Епштейном. Це перше затримання члена королівської родини такого рангу з 1647 року.

Попри заперечення провини, наслідки для принца стають критичними. Зараз уряд Великої Британії розглядає можливість ухвалення спеціального акта, щоб офіційно виключити Ендрю із лінії престолонаслідування. Він є восьмим у черзі на трон.

