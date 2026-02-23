Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київська книгарня відновила роботу після затоплення — і розпродає врятовані книги

Київська книгарня «Моя книжкова полиця», що на вулиці Євгена Чикаленка, повертається до роботи після затоплення. Команда закладу вже розпочала обробку заявок на пошкоджені видання, які читачі почали розкуповувати, щоб підтримати книгарню у критичний момент.

Наразі книгарня реалізує так звані «випадково врятовані книги» — видання, що отримали пошкодження різного ступеня, але досі придатні для читання.

Працівники крамниці розділили книги на чотири цінові категорії (від 100 до 400 грн), залежно від початкової вартості видання та рівня пошкоджень. Найбільш пошкоджені примірники, які неможливо безпечно відправити поштою через ризик появи плісняви, були майже повністю розкуплені відвідувачами під час офлайн-розпродажу на вихідних.

«Мою книжкову полицю» відкрили 2016 року. За словами власниці закладу Наталі Моспан, це була перша в країні книгарня без російськомовних видань.

