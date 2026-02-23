Панк-гурт Sex Pistols дасть концертний тур, приурочений до 50-річчя пісні Anarchy in the UK

Британський панк-гурт Sex Pistols оголосив тур Великою Британією та Ірландією у грудні. Концерти приурочені до 50-річчя виходу їхнього культового треку Anarchy in the UK, який побачив світ у 1976 році, пише Euronews.

Серія виступів отримала назву The Anarchy In The UK Tour. У межах туру гурт зіграє в Лондоні, Единбурзі, Глазго та Дубліні. До складу приєднається вокаліст Френк Картер. На сцену також вийдуть учасники першого складу — гітарист Стів Джонс, барабанщик Пол Кук та басист Глен Метлок.

Гурт заснували 1975 року. Він швидко став символом бунтівного духу. Єдиний студійний альбом Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols 1977 року очолив британський чарт і вважається однією з ключових платівок в історії панк-року.

Колектив розпався вже 1978 року. Колишній басист Сід Вішес помер у 1979-му від передозування героїном після арешту за підозрою у вбивстві своєї дівчини Ненсі Спанджен. Фронтмен Джон Лайдон згодом створив гурт Public Image Ltd.

У 2024 році Джонс, Кук і Метлок возз’єдналися з Картером без участі Лайдона. Останній раніше пообіцяв більше не повертатися до гурту після гучного судового конфлікту щодо використання пісень Sex Pistols у серіалі «Пістол» від Disney+.

Грудневий тур стартує 7 грудня у Дубліні, продовжиться концертами в Единбурзі та Глазго, а завершиться двома виступами в Лондоні — 18 та 20 грудня. Крім того, цього літа група зіграє низку концертів у британських містах, зокрема в Манчестері, Кардіффі та Скарборо.