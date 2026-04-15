Київська школа економіки запускає грант для українців, які повертаються на навчання з-за кордону

Київська школа економіки (KSE University) за підтримки Carnegie Corporation of New York запускає програму Come Back Home. Це грант для молоді, яка виїхала з України через війну, а також для тих, хто нині вагається між навчанням у вітчизняному чи іноземному університеті. У 2026–2027 навчальному році програма покриє витрати для 50 студентів.

Грант Come Back Home покриває повну вартість навчання на один рік із можливістю продовження, стартову стипендію, медичне страхування, психологічну і менторську підтримку, а також доступ до стажувань та працевлаштування в провідних компаніях. Кампус KSE University обладнаний укриттям і власним електропостачанням.

Програма розрахована на дві категорії абітурієнтів:

Ті, хто вимушено виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року, проживає там, але хоче повернутися в Україну для навчання в KSE. Ті, хто подавав заявки в іноземні заклади освіти, але зрештою вирішив залишитися і вчитися в Україні.

Напрями навчання:

Бакалаврат: бізнес-економіка, економіка і великі дані, психологія, право, програмна інженерія, кібербезпека, штучний інтелект, прикладна математика, фізична математика, дельта інженерія.

Магістратура: економіка бізнесу та фінансів, економічний аналіз, публічна політика та врядування, урбаністика та повоєнна відбудова, мікро- та наноелектроніка, безпілотні літальні апарати, соціальна психологія, дослідження пам'яті та публічна історія, математика, біоінформатика та аналіз біомедичних даних.

«Україна потребує талановитих людей. Ми даємо спеціальну фінансову підтримку для тих, хто виїхав через війну, щоб вони могли повернутися, навчатися в нашому університеті та будувати кращу країну», — ділиться ректор KSE University Тимофій Брік.

Відбір складається з кількох етапів: подання заявки з мотиваційним листом на сайті KSE, онлайн-співбесіда з грантовим комітетом, складання вступних випробувань і подання документів. Детальніше — на сайті KSE University.