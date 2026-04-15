Disney скоротить близько 1000 працівників

Новий генеральний директор Walt Disney Джош Д’Амаро оголосив про скорочення в компанії. Як повідомляє Reuters, Disney планує скоротити близько 1000 посад.

За даними агентства, звільнення торкнуться маркетингової групи, а також інших підрозділів компанії, зокрема студійного й телевізійного бізнесу, ESPN — спортивного медіапідрозділу Disney, напрямів продуктів і технологій, окремих корпоративних функцій.

Disney почала повідомляти співробітників цього тижня. У листі до працівників, з яким ознайомився Reuters, Д’Амаро пояснив рішення потребою зробити компанію більш гнучкою та технологічно підготовленою до майбутніх викликів.

Як і інші голлівудські студії, Disney адаптується до нових економічних реалій. Серед них Reuters називає спад телевізійного бізнесу, зменшення касових зборів і посилення конкуренції. Агентство також зазначає, що через хвилі скорочень раніше проходили Warner Bros Discovery і Paramount Skydance.

Останній великий раунд звільнень у Disney відбувся у 2023 році. Тоді компанія оголосила про скорочення 7000 робочих місць у межах плану зі зменшення витрат на $5,5 мільярда. Станом на вересень у Disney працювало приблизно 231 000 людей.