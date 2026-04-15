У Слов’янську російська авіабомба зруйнувала історичну пам’ятку — «Дім Смирнова»

Вранці 15 квітня російські війська поцілили по центральній частині Слов’янська авіабомбою ФАБ-1500. Унаслідок удару повністю зруйновано «Дім Смирнова» — архітектурну пам’ятку кінця XIX століття, повідомив голова МВА Вадим Лях.

Також зруйновано одну адміністративну будівлю, ще одну пошкоджено. Різного ступеня пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів. Наразі відомо про двох поранених.

За інформацією Головного управління ДСНС у Донецькій області, на місці удару рятувальники вивільнили людей із заблокованих восьми квартир у п’ятиповерхових будинках. Також вони ліквідували пожежу чотирьох квартир і покрівлі п’ятиповерхового будинку на загальній площі 350 квадратних метрів.

Будівлю «Дому Смирнова» відносять до кінця XIX століття. Вона належала Іларіону Дормідонтовичу Смирнову — купцю, власнику механічного та чавуноливарного заводу. Після 1917 року, як і багато приватних маєтків, будівлю націоналізували. У різні роки там розміщувалися державні установи.

У радянський час споруда втратила частину автентичних інтер’єрів, але зберегла загальний вигляд. Багато років до повномасштабної війни там працювала міська ДЮСШ.

У 2021 році пам’ятку вдалося реставрувати за кошти благодійників. Ідею відновлення — зокрема нові ворота під старовину та реставрацію фасаду — запропонував уродженець міста, підприємець Віктор Левіт. Для цього оголосили збір, до якого долучилися місцеві жителі та слов’янці з-за кордону, а один із місцевих підприємців взяв на себе освітлення фасаду. Оновлену будівлю відкрили того ж року.