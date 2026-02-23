Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Мер Нью-Йорка заборонив пересуватися містом через заметіль

Іван Назаренко 23 лютого 2026
Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані запровадив загальноміську заборону на пересування, окрім екстрених випадків, через потужний зимовий шторм, який насувається на північний схід США, пише The Guardian.

Синоптики попереджають, що негода може перерости у заметіль і спричинити масштабні перебої в регіоні, де проживають понад 35 мільйонів людей.

Заборона на неважливі поїздки вулицями, автошляхами та мостами діятиме з 21:00 неділі до полудня понеділка. Виняток зробили для екстрених служб, критично важливих працівників і тих, хто змушений виїхати через надзвичайні обставини. У понеділок у міських школах оголошено вихідний.

Попередження про сильну заметіль оголосили від Меріленду до Массачусетсу. За прогнозами Національної метеорологічної служби, у багатьох районах може випасти від 30 до 60 сантиметрів снігу, а пориви вітру сягатимуть 110 км/год.

Найскладніша ситуація очікується в Нью-Йорку та на Лонг-Айленді, а також у прибережних районах штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, Делавер і Род-Айленд. У місті попередження про заметіль такого рівня востаннє оголошували майже десять років тому.

Через негоду авіакомпанії вже скасували понад 6 тисяч рейсів. Найбільше постраждали аеропорти імені Джона Кеннеді, «Ла-Гуардія», «Ньюарк», Філадельфійський аеропорт та Бостонський аеропорт імені генерала Логана.

Фото: Caitlyn Wilson / Unsplash
