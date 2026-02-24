У Швеції врятували туристів, які намагалися виплисти в море на крижині-сауні

На Стокгольмському архіпелазі розгорнулася нетипова рятувальна операція: п’ятеро німецьких туристів опинилися у пастці на відколотій крижині, яку вони намагалися перетворити на саморобне моторне судно з сауною. Про це пише The Guardian.

За даними шведської влади, туристи вирішили влаштувати собі незвичну розвагу поблизу острова Вермде. Скориставшись бензопилою, вони вирізали фрагмент льоду, встановили на нього намет-сауну та навіть човновий мотор, щоб керувати цією конструкцією.

Проте плани мандрівників зіпсував пасажирський пором, що проходив неподалік. Хвилі від судна розбили саморобний плавзасіб, і крижина з людьми почала дрейфувати у відкриту воду, поступово розпадаючись.

Пасажири порома з подивом спостерігали за п’ятьма людьми, що стояли посеред крижаної води в оточенні свого спорядження: намету, дошки для сапсерфінгу та камери Go-Pro. Екіпаж порома оперативно розпочав рятувальну операцію.

Спершу на борт підняли чотирьох людей. П'ятий турист затримався на крижині найдовше, пакуючи обладнання та мотор. Зрештою всіх «мореплавців» доправили до портового села Ставснес, ніхто не постраждав.

Представники транспортної адміністрації Стокгольма зазначили, що зазвичай взимку доводиться рятувати ковзанярів, які провалюються під лід, але випадок із плавучою сауною стався вперше.

«Це було досить видовищно. Погода була тихою і безвітряною, але лід надзвичайно чутливий до хвиль від великих суден», — прокоментувала речниця відомства Кароліна Віхман.