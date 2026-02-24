У Києві зносять найстарішу дерев’яну садибу Осокорків — там планують багатоповерхівку

На лівому березі в Києві розпочався знос дерев’яної садиби на вул. Завальній, 2-Б, яка є однією з найстаріших збережених споруд колишнього селища Осокорки. Про це повідомив пам’яткоохоронець та активіст Дмитро Перов.

Садиба розташована поруч зі станцією метро «Осокорки». За словами Перова, будинок був оздоблений різним декором, характерним для деревʼяної архітектури Лівобережжя. Лиштви прикрашали флористичні та тваринні мотиви, поширені на півночі Полтавщини та півдні Чернігівщини.

У грудні 2025 року архітектор Микола Віхарєв презентував проєкт «реконструкції» цієї одноповерхової садиби, додає активіст. На її місці має з’явитися 24-поверховий офісно-житловий комплекс із дворівневим підземним паркінгом.

Хоча Департамент охорони культурної спадщини КМДА раніше відкладав розгляд цього питання, поява будівельної техніки на майданчику може свідчити про те, що будівництво було погоджене.

Активіст підкреслює, що за Генпланом Києва ділянка належить до території індивідуальної садибної забудови та входить до меж пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро». Будівництво висоток тут заборонено законом, що тривалий час захищало малоповерхові дачі, які можна побачити з вікна поїзда метро на перегоні «Видубичі» — «Славутич».