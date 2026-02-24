Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 24 лютого 2026
Вручення найпрестижнішої премії з архітектури відкладено — прізвище директора фонду знайшли у «файлах Епштейна»

Оголошення лауреата Прітцкерівської премії цього року відкладуть. Зазвичай ім’я переможця називають на початку березня, однак тепер дату перенесли, пише Dezeen.

Ім'я директора фонду премії Тома Прітцкера фігурує у «файлах Епштейна». Після оприлюднення нових електронних листів він залишив посаду виконавчого голови Hyatt Hotels Corporation. З’ясувалося, що Прітцкер підтримував листування з фінансистом Джеффрі Епштейном навіть після його засудження у 2008 році за злочини, пов’язані з долученням до проституції неповнолітніх.

У заяві про відставку Прітцкер визнав, що «виявив жахливу розсудливість», підтримуючи контакт із Епштейном. Водночас він залишається віцепрезидентом Pritzker Foundation та президентом Hyatt Foundation — організації, яка заснувала архітектурну премію.

Представники премії наголосили, що журі працює незалежно й конфіденційно, а рішення ухвалюються без зовнішнього впливу. Премія, заснована 1979 року Джеєм Прітцкером, вважається найпрестижнішою нагородою в архітектурі.

За даними медіа, ім’я Тома Пріцкера згадується у понад тисячі листів із нової публікації матеріалів справи Епштейна. У листуванні йдеться, зокрема, про домовленості щодо зустрічей. Фінансиста неодноразово запрошували на церемонії вручення премії.

Фото: Carol M. Highsmith / Wikimedia Commons
