Названо найбільш петфрендлі-район Києва: оновлена мапа містить 450 локацій, дружніх до тварин

Компанія «ЛУН» спільно з мережею зоомаркетів MasterZoo представили оновлену «Петфрендлі-мапу Києва». Сервіс, що налічує вже близько 450 локацій, створений для підтримки культури добросусідства та допомоги власникам тварин у виборі комфортного району для життя.

Згідно з даними мапи, статус найбільш пристосованого для прогулянок із собаками отримав Шевченківський район, де зосереджено 57 спеціалізованих майданчиків. Для порівняння, у Дарницькому районі таких локацій 27, а у Голосіївському — 23.

Загальна структура мапи включає понад 250 майданчиків для вигулу собак, близько 100 петфрендлі-кафе та майже 100 ветеринарних клінік.

Близько 25% усіх міських майданчиків мають обладнання для дресирування, причому найбільше таких просторів — у Дніпровському та Дарницькому районах.

Центральні райони міста лідирують за кількістю дружніх до тварин закладів харчування. Найбільше петфрендлі-кафе працює на Печерську (30), у Шевченківському (28) та Подільському (16) районах. Щодо ветеринарної допомоги, то найбільша концентрація клінік спостерігається у Голосіївському (13) та Дніпровському (12) районах.

Проєкт не лише інформує про локації, а й сприяє чистоті міста. Зокрема, на мапі доступна опція «Забули пакет?» — вона позначає зоомаркети MasterZoo, де власники можуть безоплатно отримати пакети для прибирання за чотирилапими.

Команда проєкту закликає бізнеси самостійно додавати свої локації на мапу, оскільки, за даними Euromonitor International 2025, в Україні вже налічується понад 4,5 мільйона собак та 7 мільйонів котів. Київ став пілотним містом, надалі ініціативу планують масштабувати на всю країну.