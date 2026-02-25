БЖ шукає продюсера/ку: вакансія

БЖ — lifestyle-видання про життя в місті та людей, культуру, зміни у суспільстві, нові тенденції. Як і саме видання, редакція журналу оновлюється, обирає нові тон і форму. Ми плануємо не лише редакційну роботу, але й спецпроєкти, події, публічні зустрічі, колаборації з брендами та культурними інституціями. Також ми випускаємо нативну рекламу. Тому нам потрібна людина, яка зводитиме ідеї з реальністю — продюсер/ка.

Що треба робити:

організовувати фото- і відеозйомки, лекції, зустрічі з читачами, дискусії, екскурсії, колаборації з партнерами тощо

розраховувати кошторис проєктів (редакційних і комерційних), шукати партнерів і підрядників

координувати спецпроєкти (в тому числі нативні) — від віжуалів до мультимедійних історій

формувати команду під проєкт: фотографів, дизайнерів, логістів тощо

будувати мережу партнерів та інституцій довкола видання

працювати з редакцією

Нам потрібна людина, яка має:

організаторський досвід (в ідеалі — та, що працювала у творчих командах)

сталеві нерви

розуміння, як ставити завдання спеціалістам різного профілю (дизайнерам, програмістам, монтажерам, водіям тощо)

любов до міської культури та розуміння, навіщо БЖ виходити за межі сайту

Ми пропонуємо:

ринкову зарплату

віддалену роботу (рідко — в офісі в Києві)

участь у створенні крутих проєктів і культурного середовища навколо БЖ

можливість професійно розвиватися та розширювати мережу робочих контактів