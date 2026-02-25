Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

БЖ шукає продюсера/ку: вакансія

25 лютого 2026
БЖ — lifestyle-видання про життя в місті та людей, культуру, зміни у суспільстві, нові тенденції. Як і саме видання, редакція журналу оновлюється, обирає нові тон і форму. Ми плануємо не лише редакційну роботу, але й спецпроєкти, події, публічні зустрічі, колаборації з брендами та культурними інституціями. Також ми випускаємо нативну рекламу. Тому нам потрібна людина, яка зводитиме ідеї з реальністю — продюсер/ка.

Що треба робити:

  • організовувати фото- і відеозйомки, лекції, зустрічі з читачами, дискусії, екскурсії, колаборації з партнерами тощо
  • розраховувати кошторис проєктів (редакційних і комерційних), шукати партнерів і підрядників
  • координувати спецпроєкти (в тому числі нативні) — від віжуалів до мультимедійних історій
  • формувати команду під проєкт: фотографів, дизайнерів, логістів тощо
  • будувати мережу партнерів та інституцій довкола видання
  • працювати з редакцією

Нам потрібна людина, яка має:

  • організаторський досвід (в ідеалі — та, що працювала у творчих командах)
  • сталеві нерви
  • розуміння, як ставити завдання спеціалістам різного профілю (дизайнерам, програмістам, монтажерам, водіям тощо)
  • любов до міської культури та розуміння, навіщо БЖ виходити за межі сайту

Ми пропонуємо:

  • ринкову зарплату
  • віддалену роботу (рідко — в офісі в Києві)
  • участь у створенні крутих проєктів і культурного середовища навколо БЖ
  • можливість професійно розвиватися та розширювати мережу робочих контактів

Відгукується — чекаємо на лист з поміткою «продюсер» на адресу [email protected]. Розкажи коротко про свій досвід, що тобі цікаво, додай CV (з посиланнями на свої соцмережі) та/або приклади реалізованих проєктів.

