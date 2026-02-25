БЖ шукає продюсера/ку: вакансія

БЖ — lifestyle-видання про життя в місті та людей, культуру, зміни у суспільстві, нові тенденції. Як і саме видання, редакція журналу оновлюється, обирає нові тон і форму. Ми плануємо не лише редакційну роботу, але й спецпроєкти, події, публічні зустрічі, колаборації з брендами та культурними інституціями. Також ми випускаємо нативну рекламу. Тому нам потрібна людина, яка зводитиме ідеї з реальністю — продюсер/ка.
Що треба робити:
- організовувати фото- і відеозйомки, лекції, зустрічі з читачами, дискусії, екскурсії, колаборації з партнерами тощо
- розраховувати кошторис проєктів (редакційних і комерційних), шукати партнерів і підрядників
- координувати спецпроєкти (в тому числі нативні) — від віжуалів до мультимедійних історій
- формувати команду під проєкт: фотографів, дизайнерів, логістів тощо
- будувати мережу партнерів та інституцій довкола видання
- працювати з редакцією
Нам потрібна людина, яка має:
- організаторський досвід (в ідеалі — та, що працювала у творчих командах)
- сталеві нерви
- розуміння, як ставити завдання спеціалістам різного профілю (дизайнерам, програмістам, монтажерам, водіям тощо)
- любов до міської культури та розуміння, навіщо БЖ виходити за межі сайту
Ми пропонуємо:
- ринкову зарплату
- віддалену роботу (рідко — в офісі в Києві)
- участь у створенні крутих проєктів і культурного середовища навколо БЖ
- можливість професійно розвиватися та розширювати мережу робочих контактів
Відгукується — чекаємо на лист з поміткою «продюсер» на адресу [email protected]. Розкажи коротко про свій досвід, що тобі цікаво, додай CV (з посиланнями на свої соцмережі) та/або приклади реалізованих проєктів.