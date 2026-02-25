До Книги рекордів Гіннеса потрапила найстаріша кобила — тварині виповнилось 37 років

У містечку Олді, штат Вірджинія, кобила на ім’я Фенсі встановила рекорд як найстаріший живий кінь у світі. Її досягнення зафіксували в Guinness World Records.

Фенсі народилася 1 квітня 1988 року. Останні три десятиліття вона живе разом зі своєю власницею Пейдж Сігмон Блумер. Дівчинці було лише вісім років, коли батьки купили їй цю кобилу, і з того часу вони практично нерозлучні. У них навіть спільний день народження.

Фенсі — представниця породи американський куотер-горс, для якої типовою вважається тривалість життя 25–35 років. Попри це, кобила не просто перевищила середній показник, а й зберігає активність, наскільки дозволяє вік. Щоправда, через діагноз синдром Кушинга вона потребує особливого догляду та спеціальної дієти.

З віком у кобили погіршився зір, тому сім’я придбала для неї маленьку ослицю на ім’я Розі. За словами Пейдж, тварини швидко подружилися й тепер проводять дні разом, гріючись на сонці та прогулюючись фермою.

Пейдж каже, що жодного секрету довголіття немає — лише стабільний догляд, уважність і любов. На її думку, коней не можна сприймати лише як робочий інструмент — навіть після завершення спортивної кар’єри вони заслуговують на гідне життя.

Попередній рекорд належав коню на ім’я Баскаладд, який народився 26 січня 1987 року і помер торік у віці 38 років.