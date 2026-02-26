У Великій Британії встановили артінсталяцію у вигляді розстріляних дверей з окупованого Торецька

На оглядовому майданчику Peveril Point з видом на затоку Суонідж у графстві Дорсет встановили артінсталяцію — простріляні двері з українського дому. Про це пише BBC.

Робота британського художника Роберта Маршалла з’явилася там у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скульптура має назву People («Люди») — це слово написане українською мовою на самих дверях.

Двері всіяні кулями. Напис мав показати загарбникам, що за ними цивільні. Артефакт вивезли з міста Торецька у 2024 році. Що сталося з людьми, які жили в зруйнованому будинку, невідомо.

Інсталяція була тимчасовою — від світанку до заходу сонця. Художник пояснює, що створив її як мобільний об’єкт, який легко монтувати й демонтувати, щоб показувати в різних місцях.